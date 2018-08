Nu kan man igen springe i vandet ved Alnor

- Vi formoder, at den skyldes skybrud, der har fået spildevand fra en kloak til at løbe over og herefter ned i en regnvandsrist. Hermed er det endt i havet, forklarer Ronnie Stobberup Olsen, tilsynsassistent i Sønderborg Kommunes Vand og Naturafdeling.

I en prøve, der blev taget mandag 13. august, blev der ellers konstateret et ekstremt højt niveau af bakterien enterokokker. Men da dyrkningen af prøven varer det par dage, var svaret først klar torsdag, hvorefter Sønderborg Kommune valgte at fraråde badning ved Alnor.

Alnor: I tirsdags fik Sønderborg Kommune svar på en ny prøve af badevandet ved Alnor, og herefter gik det blå flag igen til tops. For ifølge prøven er badevandet fri for tarmbakterier.

Andre strande også OK

I torsdags fik Sønderborg Kommune også taget nye vandprøver ved kommunens syv andre Blå Flag-Strande, samt tre andre kontrolsteder. Ingen af stederne er der konstateret bakterier i vandet.

Normalt kan man via et kort på kommunens hjemmeside selv følge med i badevandskvaliteten. Men i øjeblikket er kun tal fra seks strande tilgængelige, efter at kommunen har korrigeret GPS-målene for de øvrige.

-Det er staten, der opdaterer kortet, og der vil gå en tid, før de øvrige strande er med. Men vi håber, at det sker inden badesæsonen er slut, forklarer Ronnie Stobberup Olsen.