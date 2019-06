Nu erobres Als .... atter en gang

I ly af mørket sætter en flåde af robåde lige så stille af fra Jyllands kyst. Soldaterne er beordret til tavshed, for ikke at advare de intetanende danskere om det forestående angreb. Kampen om Als er begyndt.

Sønderborg: Den kommende weekend genopfører den Historiske Brigade preussernes angreb på Als 29. juni 1864. Slaget blev den blodige kulmination på Krigen 1864, hvor Danmark mistede hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg.

Meget vand er løbet gennem Alssund siden, og danske og tyske reenactere er i dag fælles om at formidle dette vigtige kapitel i både dansk og tysk historie.

Weekenden indledes fredag eftermiddag med et optog gennem Sønderborg by. Soldater i uniformer og kvinder i flotte kjoler marcherer gennem byen og bliver modtaget af borgmesteren ved rådhuset.

Lørdag 29. juni er soldaterlejren på Kær Vestermark åben med en lang række aktiviteter for store og små. Soldaterne laver kampdemonstrationer, og kanoner affyres flere gange i løbet af dagen.

Tordenskjaldene spiller op til fest og klovnen Knut gøgler i lejren. I det store modeshow kan man se 1800-tallets flotte, men upraktiske kjoler og høre lidt om, hvad der gemte sig nedenunder. I hjemmefronten serverer bondekonerne smagsprøver på kage, de viser datidens håndarbejde, og du kan selv prøve at filte en bold!

Er man ung soldat, kan man deltage i rekrutskolen under ledelse af den hårde, men retfærdige Kommandus. Her lærer deltagerne at stå ret og rør, at adlyde ordrer og marchere. Som belønning for deltagelse får man et diplom og en træsabe.

Hos marketenderen kan der købes specialøl, gammeldags bolsjer og Soldatens Bitter. Her er både kaffe, te og is, og Det sønderjyske køkken laver mad.

Weekenden kulminerer med genopførelsen af det store slag midt om natten.

Lejren åbner kl. 02 med stemningsfulde bål og stilhed før storm. Ved flammernes skær kan man gå rundt og høre de mørke historier, der også er en del af krigen.

Diakonissen plejer de sårede soldater, enken gruer for fremtiden, og soldaten med kanonfeber frygter nattens mareridt.

Kl. 02.45 fører obersten publikum ned til vandet, hvor alle i samlet flok venter på den angribende styrke. Slaget er ovre ca. kl. 04 hvorefter man kan hilse på de deltagende soldater.