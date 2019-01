Nu er sangen på toppen af Sønderborg

Det er første gang i Sønderjysk Pigekors knap 25 år lange historie, at koret har sit eget tilholdssted med et prøverum til hvert kor, kontorer, hyggerum, køkken og auditorium. Pigekoret har i otte år holdt til på Sønderborg Musikskole, men koret med 200 sangere er blevet for stort til stedet.

Sønderborg: 200 sangere fra Sønderjysk Pigekor og Drengekor samt forældrekor indtog onsdag aften fjerde sal på Sønderborg Kaserne for første gang. Frivillige og bestyrelsen har de sidste par uger flyttet korets ting fra Sønderborg Musikskole og andre lokationer til det nye tilholdssted. Sangerne og forældrene tog de brede trapper i brug for at komme op på fjerde sal.

Byrådet har sat 7,5 millioner kroner af til et nyt sang- og dansecenter for Sønderjysk Pigekor og Drengekor samt Sønderjyllands Danseakademi. Indflytningen på den del af kasernen, som ikke er sat til salg, er derfor en midlertidig løsning. Kulturudvalget har sat 750.000 kroner af til renoveringen af etagen på Sønderborg Kaserne. Etagen skal også bruges af Sønderjysk Sangcenter til undervisning og kordage for blandt andre lærere og børnehaver.

En base for koret

Minispirekoret og spirekoret bandt en rød snor op til deres rum. Antonia Blaser, der er dirigent for spirekoret og forældrekoret, forklarede pigerne om det nye sted.

- Se, vi har maser af plads til at danse. I dag holder vi en lang pause, så viser jeg jer hyggerummet, og hvor I kan spise. Resten kan I gå på opdagelse i selv, sagde hun, inden stemmerne skulle varmes op.

Michael Kammann er dirigent for drengekoret. Han er glad for de nye lokaler.

- Nu er alt flyttet ind, der er gjort rent og malet. Det er dejligt, at vi får den her plads. Vi får plads til at synge og et kontor til vores ting. Her er der plads til andre aktiviteter som sanglege. Her har vi mulighed for at udvikle os, fordi hvert kor har hvert sit rum. Det bliver en base for hele koret, sagde Michael Kammann.

I det største lokale var Mette Rasmussen ved få juniorkoret på plads på stole, som stod i en stor halvcirkel. Forældre og søskende kiggede med de første minutter.

- Er det en scene, hviskede en lillesøster til sin mor.

- Nej, det er bare et øvelokale, forklarede moren.

- Det er vores rum, det her. Det er kun os, der er her. Så der er ingen, der forstyrrer os her, sagde Mette Rasmussen til juniorkoret, inden første korprøve kunne gå i gang.