Nu er det stensikkert: Slut med huller på Strandpromenaden

Renoveringen på Strandpromenaden er nu i gang efter mere end et halvt års ventetid. Spørgsmålet om erstatningsansvar er en af årsagerne til den lange ventetid.

- Det er et bøvlet arbejde at reparere klinkerne, og omskifteligt vejr kan hurtigt spille ind, tilføjer Brian Alnor.

Efter et halvt års ventetid kan borgerne se frem til igen at kunne skue ud over vandet uden at skulle kigge igennem et hegn, som har spærret den beskadigede promenade.

- Det ser ud til at blive godt vejr de næste dage, så vi regner med, at tidsplanen holder, siger Brian Alnor, som er indehaver af BB Brolægning sammen med Brian Bergmann.

Sønderborg: Pladevibratoren giver ekstra støj på Strandpromenaden i disse dage. Siden i onsdags har brolæggere været i gang med at erstatte de ødelagte klinker langs stranden.

Strandpromenaden er en mere end tusinde meter lang promenade mellem Sønderborg Slot og lystbådehavnen. Prisen var 26 millioner kroner, og den blev indviet 29. juni 2017.Da Teknik- og Miljøudvalget skulle tage stilling til anlæggelsen af Strandpromenaden, fremgik det af en dagsorden 8. september 2015 under Punkt 8, at belægningen havde som ulempe en "Stor risiko for underminering i forbindelse med oversvømmelser". Alligevel gik vedtagelsen igennem. Fredag 16. marts og de følgende dage ramte hård kuling Sønderborg. Et promenadeområde på over 225 kvadratmeter skulle efterfølgende have skiftet klinkerne ud. COWI betaler regningen for renoveringen, der løber op i 100.000 kroner, og arbejdet forventes færdigt 1. oktober.

Hård vind ødelagde

I sommeren 2017 blev strandpromenaden indviet til en pris af 26 millioner kroner, men glæden var kortvarig, da vinden 16. marts ramte promenaden hårdt. Flere dages blæsevejr fra syd og vest og høje bølger hen over muren ødelagde klinkerne på over flere hundrede kvadratmeter, og et større økonomisk oprydningsarbejde kom på den politiske dagsorden.

- Jeg tror, at vi alle sammen var overraskede over ødelæggelserne dengang, men jeg er tilfreds med, at arbejdet snart er slut, siger Bjarke Eriksen, økonomidirektør i Sønderborg Kommune.

Spørgsmålet om betalingen for renoveringen var efterfølgende en sag mellem Sønderborg Kommune og rådgivningsfirmaet COWI A/S, og flere måneder efter blev parterne enige om en aftale:

- Renoveringen går som forventet, og vi forventer, at det koster omkring 100.000 kroner, siger Charlotte Holm, presseansvarlig hos COWI.

COWI betaler regningen for arbejdet, hvor håndværkerne lægger en kraftigere fugemasse ind i granitten for at sikre materialerne mod vejret.

- Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at det ikke vil ske igen, men vi håber, at vedligeholdelsen vil stå bedre, når næste vinter kommer, siger Bjarke Eriksen, der tilføjer, at det også har taget tid at skaffe brolæggere til arbejdet.

Arbejdet forventes at være færdiggjort 1. oktober.