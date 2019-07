Nu er det sikkert: Cykelfærgen sejler også næste år

Det er gået så godt med bookingen af billetter til cykelfærgen, at Gerhard Jacobsen fra BIB Landsbylaug i går gav skipper Palle Heinrich håndslag på, at Rødsand også skal sejle på Flensborg Fjord næste år.

Egernsund: - Vi har nået første delmål. Et salg på over 500 billetter, og takket være velvillige sponsorater i år er vi nu sikre på, at vi får et sort nul på bundlinjen, oplyser Gerhard Jacobsen efter kun fire dages sejlads på den nye rute.

Cykelfærgen Rødsand havde sin jomfrutur fredag 28. juni fra Egernsund til Tyskland via Marian Minde og Brunsnæs, hvor den blev modtaget af det lokale landsbylaug med skål i champagne.

- Jo flere billetter, vi får solgt i resten af juli, desto større er chancen for, at vi næste år også udvider sæsonen udover de fire uger, vi sejler med cykelfærgen i år. Så jeg håber virkelig, at lokalbefolkningen booker en billet og oplever, hvad det er ruten byder på. Rigtig mange har jo fundet ud af, at en tur med cykelfærgen giver mulighed for at frekventere de mange restauranter, der er i havneområdet i Langballig, tilføjer Gerhard Jacobsen.

Han roser desuden de frivillige, som er hurtige til at hjælpe.

- Søndag aften blev det for eksempel nævnt, at vi kunne øge sikkerheden yderligere i Brunsnæs med et ekstra plankeværk. Mandag morgen var det opsat. Og vi har allerede fået tilsagn fra én, der vil hjælpe os med at søge fonde til næste års sejlads, fortæller Gerhard Jacobsen.

En enkelt fejl i booking-systemet er også rettet. Nu kan alle booke billet online helt frem til afgangstidspunktet på www.cykelfærgen.info