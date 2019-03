Nu er der fundet en plads til buste af A.P. Hansen

Sønderborg: I årevis er der blevet arbejdet på en placering af en bronzebuste af tidligere borgmester A.P. Hansen et sted i Sønderborg. Busten er lavet på eget initiativ af kunstner Vibeke Fonnesberg for at hylde kunstelskerens arbejde for kunsten i Sønderborg Kommune. Hun forsøgte at få den placeret i Alsion foran koncertsalen. Men et flertal i Alsions ejerkreds sagde nej tak til busten.

Sidste år søgte en gruppe civile ildsjæle om at få busten opsat på et kommunalt grundstykke på havnen, og der er nu givet lov til, at busten skal stå på Ankerpladsen på Havbogade. Det glæder Mogens Jensen fra initiativgruppen.

- For lang tid siden blev der arbejdet på, at stille busten på Alsion, men Ankerpladsen er i virkeligheden den optimale placering, der fortæller historien til de mange mennesker, der vil promenere forbi. På Ankerpladsen kan A.P. Hansen holde lidt øje med Alsion på den anden side. Så vi er meget tilfredse med samarbejdet med Sønderborg Kommune og Havbogades Beboerforening, siger Mogens Jensen.

A.P. Hansen har været formand for Sønderborg Kommunes Kunstfond, som blandt andet har været med til at få skulpturerne 'Myten' og 'Der Butt im Griff' til havnefronten samt har været med til at udforme ideen om pladsen og vandkunsten Hønekilden i Havbogadekvarteret.

- Busten står i kunstruten i forlængelse af kunstværkerne fra slottet og hen til Hotel Alsik, som A.P. har været med til at få stablet på benene. Vi er så glade for, at det er lykkedes, siger Mogens Jensen.