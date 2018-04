Nu bliver fællesarealerne færdige

Nordborg: Snart bliver det beboerne selv i grundejerforeningen Gammeldam i Nordborg, der skal sørge for at holde og vedligeholde deres vej, fortov og øvrige fællesarealer. Det fremgår nemlig af lokalplanen for området, at de overtager arealerne og dermed forpligtelserne, når boligområdet er udstykket og grundene solgt. - Men vi skal aflevere det i en ordentlig tilstand, og derfor har vi nu bevilget 200.000 kr. til færdiggørelse af området. Det vil sige, at der skal etableres et lille stykke fortov, andre stykker fortov skal rettes op, og det samme gælder dræn, vejens slidlag og kantstenen, fortæller Aase Nyegaard (fælleslisten), formand i teknik- og miljøudvalget i en pressemeddelelse.