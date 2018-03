Nu begynder vægttabet at vise sig

Efter et par måneder med forskellige former for motion har adskillige kvinder i gruppen Let & Sund smidt mere end seks kilo.

Sønderborg: En stor gruppe kvinder og en enkelt mand er søndag eftermiddag mødt op i squashhallen på Damgade, hvor Sønderborg Squash club holder til. Bob Riding fra squashklubben kalder til samling, inden deltagerne går ind to ad gangen til et parti squash. Bob Riding har "varmet" squashbolden op, så bolden får de rigtige opspring. Kvinderne smiler, og det har de god grund til.

Avisens udsendte møder tre tilfældige kvinder, og de har det godt med, at de siden den 7. januar har tabt seks kilo og flere mere end seks kilo.

De er med i Als Let & Sund - en vægttabsgruppe for alle borgere på Als. Gruppen blev startet af Louise Bladt fra Augustenborg i juni 2017. Hver søndag mellem klokken 8.00 og 10.30 møder medlemmerne op i lokalerne under fitnesscentret i Augustenborg-Hallen for at få tjekket vægt, omfangsmål, fedtprocent og muskelmasse.

Lene Ahrendtsen har i forløbet med forskellige former for motion tabt seks kilo og 20 centimeter i omfangsmål.

- Vi har et fællesskab og hjælper hinanden, siger Lene Ahrendtsen, inden hun skal ind og spille squash. Hun har mand og to børn, og de er alle enige om at spise sundt.

Social- og sundhedshjælper Miriam Nielsen fra Sønderborg og folkeskolelærer Jane Jacobsen, Augustenborg kommer ud fra squashbanen med sved på panden. De har tabt 6,2 kilo og mere end seks kilo siden den 7. januar. Også for dem betyder det noget, at vægten kommer ned, men også fællesskabet betyder meget for dem.

Når de er færdige med dette tre måneders forløb den 8. april, så begynder et nyt hold til august. og der vil med garanti være flere fra det store hold, som også er med næste gang.