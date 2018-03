Norsk/danske Silje Holtan og band gæster Sønderborghus på lørdag

Sønderborg: Lørdag den 24. marts kl. 20 kommer den norsk/danske sangerinde Silje Holtan med band til Sønderborg for at synge og spille på Sønderborghus. Der er tale om et "genhør", idet Silje Holtan før har besøgt Sønderborghus - dog som den ene halvdel af sangerinde-duoen i orkestret Hit med 80'erne. Genren er nordisk pop med et folket twist, hvor "synthesizers møder banjo" og sangskrivningen er i højsædet. Musikken er også krydret med "organisk programmering", og flere skæve instrumenter og korflader, der smager lidt af 80'erne. På scenen er Silje en stærk fortæller, og hun formår på en charmerende måde at invitere publikum sikkert indenfor i et nyt musikalsk univers. /exp