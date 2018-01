Nordborg fik langt om længe sin sognegård

Nordborg: Der måtte findes ekstra stole frem og gangarealer tages i brug til at sidde i, da den nye sognegård i Nordborg klokken 15 søndag blev taget i brug. Mellem 200 og 300 sognebørn var mødt frem for at være en del af den store dag.

- Det er en stor oplevelse at stå her i dag og se huset stå helt færdigt. Det er blevet fuldstændigt, som jeg havde håbet. Måske endda bedre, siger formand for menighedsrådet de seneste seks år, Per Østergaard.

Sammen med resten af menighedsrådet stod han klar med 190 stykker lagkage samt en masse anden kage efter gudstjenesten i Nordborg Kirke. Underholdningen stod det ti mands store Dybbøl Salonorkester for.

- Vi har virkelig manglet sådan et sted. Det gamle sognehus var utidssvarende. Her kan vi lave alt mulige arrangementer indenfor det kirkelige, siger en synlig glad Per Østergaard.

I huset vil der blandt andet være mulighed for foredrag med op til 130 mennesker samt spisning til lidt under 100 personer.