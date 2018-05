Nordborg blev fyldt med bier, skoler og handel

Nordborg: Storegade blev lørdag fyldt med mennesker, der var taget til markedsdag i Nordborg. Handlen i Nordborg har en lang tradition for at holde markedsdag, hvor butikkerne har åbent, mens foreninger og skoler har boder i gaden.

I Købingsmark Bigårds bod havde Jette Skov Nielsen travlt med at sælge honning og gelé.

- Det betyder virkeligt meget for os at være med her. Vi ligger for os selv ude i Købingsmark, hvor folk ikke lige kommer forbi. Her har vi mulighed for at vise os, og det vi sælger, sagde Jette Skov Nielsen i en lille pause i honningsalget.

Butikken bliver drevet af Jette Skov Nielsen og hendes mand, Jørn Nielsen. De sælger også træ og kunsthåndværk. Med hvert salg giver parret en lille krukke med blomsterfrø. Bierne i Danmark har det nemlig ikke så godt længere.

- De her moderne haver med græs, sten og et par opstammede træer er ikke godt for bierne. Juni er en grøn ørken for dem. Når bibestanden falder, så falder høsten af frugt og bær. Derfor skal vi passe på bierne, sagde Jette Skov Nielsen.

For at sætte fokus på bierne holder Købingsmark Bigård en honning-jordbær dag den 23. juni, hvor man blandt andet kan smage den første honning.