Nordborg Bio har forpremiere på 'I Krig & Kærlighed'

Nordborg: Søndag den 11. november klokken 14.00 har Nordborg Bio forpremiere på den sønderjyske storfilm 'I Krig & Kærlighed'. Det er samme dag, som filmen har gallapremiere i Alsion om aftenen.

Forpremieren indledes med et besøg af producent Ronnie Fridthjof fra Fridthjof Film og instruktør Kasper Torsting samt hovedrollerne, Sebastian Jessen og Rosalinde Mynster. De vil fortælle om skabelsen af filmen og nogle af de mange spændende oplevelser, som de havde undervejs. De vil også tage imod spørgsmål fra salen.

Filmen er blandt andet optaget ved Havnbjerg Mølle og i Nørreskoven på Als. En del mennesker fra Nordals er statister i filmen, og Nordborg Bio glæder sig over at kunne vise filmen, som de første på Als. Nordborg Bio ruller den røde løber ud og byder på et glas vin til filmen. Billetprisen til forpremieren er 110 kroner, og billetter kan bestilles i biografens åbningstid på telefon 7445 1700. Billetterne sælges efter først-til-mølle-princippet.

Nordborg har naturligvis også Danmarkspremiere sammen med resten af landet torsdag den 15. november, hvor billetter koster 80 kroner.