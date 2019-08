Nordalsisk friskole overtager nedlagt brandstation

Til glæde for alle

Skolens støtteforening arrangerer 1. september pedaltræf, og de anslåede 80.000-100.000 indsamlede kroner herfra vil gå til projektet. Desuden har skolen fået 28.500 kroner fra det nedlagte brandværn.

Det var først Oksbøl Sogneforening, der ville overtage brandstationen og indrette medborgerhus. Den fik i foråret et nej fra Sønderborg Kommune og sogneformand Poul Erik Nørgaard tog derfor kontakt til friskolen for at høre, om det ikke var noget for dem.

- Det var da oplagt at bruge. Brandstationen ligger perfekt for os. Det ville da være synd, hvis lokalerne ikke blev udnyttet, forklarer Solveig Olsen.

Sogneforeningen og andre foreninger kommer da også til at få glæde at det "ny" hus, når det står færdigt. Efter skoletid kan de låne sig ind - dog ikke fest.

- Både skolen og foreninger skal da have glæde af huset. Tankegangen er, at det skal være et kultursted, der kan bruges af sognet. Et sted hvor folk kan mødes.

I dag bruger sognets foreninger flittigt friskolen til arrangementer, og brandstationen kan dermed aflaste skolen.