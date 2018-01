Nordals skal genvinde sin tiltrækningskraft

NORDBORG: Der er investeret i naturgenopretning af dejlige, naturskønne søer og i skovrejsning på Nordals. Beboerne er selv godt klar over, nordøen er en dejlig plet på jord, men den har det seneste årti mistet mange fastboende på grund af tab af arbejdspladser og en i det hele taget trist udvikling, der ses på lukkede butikker og nedrevne boligblokke. Hvad kan man gøre for at vende udviklingen? Det spurgte borgere, socialdemokrater og partiets ledende politikere sig om på et møde om fremtidsperspektiverne for Nordals og i det hele taget i Sønderborg kommune.

- Vi har nogle udfordringer i at være en attraktiv kommune for nye befolkningsgrupper og holde fast på de mennesker, vi gerne vil have til at blive her. Vi har haft det problem, at vi har tabt 400-5000 indbyggere over en årrække, men det er heldigvis begyndt at vende, og sidste år havde vi en stagnation i befolkningsudviklingen, sagde borgmester Erik Lauritzen, der blandt andet ser attraktive boliger, skoler, daginstitutioner og et generelt højt aktivitetsniveau med udbud af faciliteter og aktiviteter som vejen frem.

Her kniber det enkelte steder i kommunen. Han blev gjort opmærksom på, standarder og det materielle niveau på gader, stræder og vedligeholdelse har ladet en del tilbage at ønske på Nordals. Det er ved at vende, blandt andet fordi kommunen er i gang med et paradigmeskifte, hvor den ser sig selv som et serviceorgan mere end som en myndighed. Borgmesteren gjorde dog opmærksom på, at den slags omvæltninger tager tid.

Borgerne på Nordals er ikke udelt begejstrede for den solcellepark i Holm, der er planer om skal bidrage til at bringe balance i CO2 regnskabet. Erik Lauritzen kunne dog ikke nikke genkendende til, at den skulle være planlagt hen over hovedet på borgerne. Rent faktisk er den i øjeblikket sat på standby for at lave en VVM-undersøgelse, og så vil der blive afholdt et borgermøde om solcelleparken.