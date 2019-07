Nordals plottes ind på fremtidskortet

Nordborg skal undergå forandringer de kommende år både på den ene og den anden måde, for kommunens andenstørste by skal have en renæssance.

NORDALS: Når feriegæsterne kommer til Nordals, er det vigtigt, de oplever det naturskønne og dejlige landskab på vej ud i sommerhusområderne. Det mener 86-årige Johannes Madsen, Lavensby, der slår et slag for at etablere en tidligere planlagt vej mod Købingsmark, Augustenhof og Pøl, så ferierende kører direkte ud i det grønne og ikke skal ind gennem Nordborgs snævre og ofte trafikerede gader.

- Vi skal udvikle hele Nordals. Bliver det ved et ferieresort alene, risikerer vi, udviklingen går uden om, siger den engagerede pensionist.

Han får medhold af byrådsmedlem og tidligere folketingsmedlem Jan Callesen, Dansk Folkeparti, og det socialdemokratiske byrådsmedlem, Niels Ole Bennedsen, der også sad i det gamle byråd i Nordborg.

- Det er rigtigt, Nordborg trænger til et løft inde i selve midtbyen. Der er købt huse op i Skomagergade til nedrivning for at sikre trafikafviklingen. Jeg mener, Nordborg bliver forsømt. Når der alligevel skal lægges fjernvarme og separeres kloaknet, skal vi have en helt ny belægning i bymidten, som vi har set i Perlegade i Sønderborg, siger Jan Callesen.

- Mange handlende er ikke interesseret i at få trafikken uden om byen. De vil gerne have turisterne ind gennem gaderne, så de kan få noget handelsmæssigt afkast. Desværre har vi også lastbiler, gyllevogne og landbrugskøretøjer, så det går somme tider i hårdknude, siger Niels Ole Bennedsen, der også ønsker en helhedsløsning for den nordalsiske hovedby.