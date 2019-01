Nord-Als Musikfestival har solgt 3000 partoutbilletter

Billetsalget til Nord-Als Musikfestival går godt, og der er under 500 todagesbilletter tilbage til årets festival. Festivalformand forventer udsolgt denne uge.

Nordals: På knap to måneder er der solgt knap 3000 todagesbilletter til årets Nord-Als Musikfestival. Der er nu under 500 todagesbilletter tilbage, oplyser festivalformand Karsten Fibiger.

- Vi er rigtigt godt tilfredse med billetsalget. Her op til den 1. februar kommer det til at gå rigtigt stærkt. Hvis det kommer til at gå lige så stærkt som sidste år, så har vi udsolgt inden den 2. februar, siger Karsten Fibiger.

Den 1. februar stiger priserne nemlig med 100 kroner så, at en partoutbillet til årets Nord-Als Musikfestival kommer til at koste 745 kroner.

Sidste år var der udsolgt den 23. januar. På årets program er blandt andet The Minds Of 99, Michael Falch og Gnags om fredagen samt Saveus, Johnny Madsen Band, Lars Lilholt Band, Magtens Korridorer og Kato om lørdagen. Der mangler stadig at blive offentliggjort fire navne.

- Vi har sammensat et utrolig spændende og alsidigt program, siger Karsten Fibiger.