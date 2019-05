Nord-Als Musikfestival har løst forbud fra styrelse

Nordborg: Nord-Als Musikfestival har løst de problemer, som festivalen kom ud i efter Slots- og Kulturstyrelsen i 2017 var på besøg i forbindelse med byggeriet af en ny idrætshal til Nordborg Slots Efterskole. Styrelsen opdagede, at der siden 1981 har været en musikfestival på området. Derfor fik festivalen forbud mod at bruge pløkker til at fæstne Parkscenen samt forbud mod at køre udstyret til festivalen ind på festivalområdet via en dæmning lavet af stabilgrus, som hvert år er fjernet igen efter festivalen.

- Vi gik straks i gang og mødte stor samarbejdsvilje fra styrelsen, Nordborg Slots Efterskole samt lokale entreprenører i at finde løsninger på udfordringerne, fortæller Karsten Fibiger, der er festivalformand.

Allerede til festivalen i 2018 var problemet med at undgå jernpløkker ved parksceneområdet løst ved at leje betonklodser, og en midlertidig bro blev anlagt af Brdr. Nørulf A/S i samarbejde med Kallehave Stål og Montage ApS. Broen blev lagt ovenpå jorden, men det blev dyrt, da der skulle etableres ramper på hver side. Derfor har styrelsen givet tilladelse til at etablere permanente brohoveder, som ikke kan ses, når de ikke er i brug.