Lars Lilholt og hans syv mand store band har spillet utallige gange til Nord-Als Musikfestival, og stambandet gjorde sit for at sætte festen i gang.

- Okay, Nordborg. Nu starter festen!

Lars Lilholt Band havde fået opgaven at vække den søvnige festival. Foran scenen stod nogle og spiste pizza og ringriderpølser. Andre kastede sig ud i lyserøde drinks. Da Lars Lilholt Band gik på scenen, brød solen en smule frem, men det holdt ikke længe.

Nordborg: Lørdag vågnede Nord-Als Musikfestival op til noget af et vejrskifte. Fredag var der strålende solskin fra en skyfri himmel, og lørdag var det skyet, blæsende, og det regnede drypvis ned over festivalen. Festivalgæsterne vågnede langsomt op efter fredagens fantastiske fest i solskinsvejr. Shorts og bare arme blev erstattet med tykke jakker og halstørklæder. Hæse stemmer blev lindret med irish coffee.

Regner det? Så spiller vi 'Giv det blå tilbage'. Det plejer at give godt vejr.

'Giv det blå tilbage' sang Lars Lilholt for at få bedre vejr til festivalen. Foto: Timo Battefeld

Giv det blå tilbage

Lars Lilholt fortalte, at han spillede på Roskilde Festival for første gang for 25 år siden. Samme år som Gnags og Bob Marley spillede på Orange Scene.

- Det var første gang, jeg var til reggaekoncert. Og første gang jeg røg en joint, fortalte Lars Lilholt på scenen og spillede sangen 'Første gang på Roskilde'.

Som små opvågningspiller virkede Lars Lilholts sange stille og roligt på publikum. Men det virkede ikke på vejret. Pludselig begyndte det at regne, og Lars Lilholt lavede sin setliste om.

- Regner det? Så spiller vi 'Giv det blå tilbage'. Det plejer at give godt vejr, sagde Lars Lilholt og fik sit band til at spille sangen.

Det virkede dog ikke på vejret, men med sange som 'Kald det kærlighed' og 'Fandens Fiol' blev publikum vækket.

- Tak for en god start på dagen. Jeg håber I er lidt mere vågne nu. Og hils de andre, når de kommer, sagde Lars Lilholt som afsked fra scenen, inden han tog videre for at spille dagens anden koncert til Rock i Frederikshavn.