Nord-Als Idrætscenter ønsker at anlægge en kunstgræsbane med et tilhørende aktivitetsområde til sport leg og spil. Projektet vil koste mellem 18 og 34 millioner kroner. Ønsket er med i byrådets budgetforhandlinger.

- Hvis vi vil være aktiv en medspiller i turismestrategien her på Nordals, så er udvidelsen er nødvendighed. Vi vil gerne give vores gæster ekstra muligheder for leg, læring, sport og motion. Vi vil også gerne være mere attraktive i forhold til træningslejre, og der er en fodboldkunstgræsbane efterhånden et must. Vi får ikke træningslejre i vinterhalvåret, hvis vi ikke kan garantere spilbare baner udenfor, siger Jens Christian Hansen, der er direktør i Nord-Als Idrætscenter.

Nordborg: Nord-Als Idrætscenter ønsker at tilbyde nye faciliteter til borgere og turister. Derfor har institutionen fået lavet et skitseforslag på projektet, som indeholder en kunstgræsbane med flere aktivitetsområder ved banen. Der er baner til padeltennis (kombination af tennis og squash), klatrevæg, ninjabane og parkourbane.

Ifølge skitseforslaget skal multiarenaen placeres vest for det eksisterende Nord-Als Idrætscenter. Via et overdækket gangforløb skabes der forbindelse mellem overdækningen og de eksisterende omklædningsfaciliteter inde i idrætscentret.

To modeller

I skitseforslaget er der to modeller. Den ene model er en overdækket kunstgræsbane, mens den anden model er delvist overdækket, så aktiviteterne langs kunstgræsbanen er overdækket. Den første model koster 34 millioner kroner, mens den anden model koster 18 millioner kroner. Projektet er blevet fremlagt for politikerne i udvalget for kultur, idræt, handel og turisme.

- Det er nu op til politikerne at kigge på budgetterne og finde ud af, hvad de vil ryste ud af posen med penge. Alt efter hvad de når frem til, skal vi vurdere om det kan blive den ene model eller den anden eller en helt tredje model, og om vi skal søge fonde. Jeg håber det politiske system afsætter de penge, der er skal til for at komme videre med projektet, siger Jens Christian Hansen.

I sidste års budgetforlig satte politikerne 500.000 kroner af til forprojektet, og projektet er nu en del af budgetforhandlingerne.

- Vi har givet penge til forprojektet og har fået en orientering om det. Da vi ikke ligger inde med de midler, så går projektet den naturlige gang til budgetforhandlingerne sammen med lignende projekter som Sydalshallen, som også ønsker at udvide, siger Jesper Koch (S), der er næstformand i kulturudvalget.