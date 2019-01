Nord-Als Idrætscenter får millioner til opgradering af centret

- Det er jo fantastisk, så vi kan komme videre med det store projekt. Projektet bliver realistisk, og vi kan løfte det op i den rigtige størrelse. Grundtanken er at få idrætscentret tidssvarende, så det får et moderne udtryk og skabe den komfort, man forventer i 2018. Vi har indtil nu haft et fint idrætscenter, men der kræver en opgradering nu, siger Jens Christian Hansen, der er direktør i Nord-Als Idrætscenter.

Nordborg: Nord-Als Idrætscenter vil over de kommende år opgradere centret både teknisk samt med en overdækket kunstgræsbane med flere aktivitetsområder. Centret har nu fået penge til den tekniske del af projektet. Bitten og Mads Clausen Fond har givet et gavebrev på 3,5 millioner kroner, og SE's Vækstpulje har givet et tilsagn om 250.000 kroner, når hele finansieringen er fundet.

Søger flere fonde

Anden del af projektet er en overdækket kunstgræsbane med aktivitetsområder som klatrevæg, ninjabane og parkourbane. Det projekt koster mellem 18 og 34 millioner.

- Det er to sideløbende projekter. Den ene del handler om at skabe et nyt udtryk og renovere nogle ting. Det andet er at tilføre nye aktiviteter for lokale og turister. Til det projekt har vi nedsat arbejdsgruppe, der er i gang med at søge fonde. Vi lægger en del i at få det her center op i niveau, siger Jens Christian Hansen.

I det kommunale budgetforlig blev politikerne enige om, at man vil støtte multiarenaen med op til 30 procent af anlægssummen, når den øvrige finansiering er på plads.