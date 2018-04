Nørrebro skal binde havneområder sammen

Et nyt skitseprojekt for området omkring Kong Chr. X´s Bro i Sønderborg binde Byens Havn sammen med området omkring Sdr. Havnegade og skabe et levende havneområde.

Sønderborg: Byens Havn begynder at tage form og bliver et trækplaster og samlingspunkt, som udvider Sønderborgs indre by til også at omfatte havneområdet. Mod nord afgrænses området ved Hønekilden og de bevaringsværdige, fredede huse på Havbogade. Mod syd er afgrænsningen Kirkebakken, Nørrebro langs parkeringspladsen ved det gamle gule havnekontor, kajen med det nye ishus og det nuværende havnekontor i den blå bygning. - Området omkring Nørrebro bliver helt centralt, når vi skal have det nye havneområde i nord med Multikulturhus, Hotel Alsik og det nye kollegium til at hænge sammen med Sdr. Havnegade. Det skal tænkes godt igennem, så vi vælger de allerbedste løsninger. Her bliver skitseprojektet et rigtig godt redskab, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune.