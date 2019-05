Til dette folketingsvalg er Nils Sjøberg kandidat for Radikale Venstre i Tønder og Sønderborg. Inden valgkampen begyndte, samlede han alle partiers lokale folketingskandidater for at forpligte dem til at kæmpe Als-Fyn-forbindelsen. Han anser broen for at være en vigtig del af Sønderjyllands fremtid.