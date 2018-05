Niels Skipper fra Sønderborg vinder DM i kegling for Old Boys

Sønderborg: Den lokale kegleklub Fidelitas har i weekenden deltaget med to spillere ved de Danske mesterskaber for Old Girls samt Old Boys i kegling, som blev afviklet i Roskilde.Klubbens deltagere kom hjem med to medaljer. Marita Geinitz opnåede nemlig bronze i Old Girls, og Niels Skipper blev dansk mester i Old Boys.Ligeledes blev han dansk mester i Old Boys Par sammen med Søren Person fra kegleklubben Madsby fra Fredericia. /exp