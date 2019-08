Nicoline Simone Søberg Møller har lagt 'X Factor' bag sig, og lørdag er hun med i sangprogrammet 'All Together Now' på Kanal 5.

- 'All Together Now' er et startskud for at komme i gang igen. Jeg vil gerne have sparket gang i musik og sang efter en lang pause. Det er gået super godt, når man tænker på, jeg ikke har brugt tid på sang og musik i lang tid. Det har været hårdt, da jeg har været lidt rusten, siger Nicoline Simone Søberg Møller.

Svenstrup: I fire år har sangstemmen været pakket væk. Men i år er Nicoline Simone Søberg Møller igen trådt op på en scene for at gøre det, som hun bedst kan lide. At synge. Hun meldte sig tidligt på året til Kanal 5's sangtalentprogram 'All Together Now - Danmark'. Hun blev indkaldt til flere castings og blev til sidst udvalgt til programmet.

100 dommere

Det var Nicoline Simone Søberg Møllers fortid, som satte en stopper for drømmeduoen i 'X Factor'. I 2013 fik hun en betinget dom for under trusler fra sin ekskæreste at have båret 1,5 kilo kokain fra en bil og ind i et hus.

- Jeg meldte mig til 'All Together Now' for at få en på opleveren og for at komme godt i gang igen. Jeg har prøvet det mere end en gang før både på godt og skidt. Men hvis man vil blive noget indenfor musikbranchen og tage det op til større tv-programmer, så må man tage det med. Det er bagsiden af medaljen, siger Nicoline Simone Søberg Møller om den fokus, der var på hende efter 'X Factor'.

'All Together Now' er et program fra BBC, som Kanal 5 kører for anden sæson i træk. Deltagerne skal synge foran et dommerpanel bestående af 100 dommere. Jo flere dommere, der rejser sig, jo større er deltagerens chancer for at gå videre til den store finale og gevinsten på 100.000 kroner. Blandt dommerne er Maria Montell, Brødrene Olsen, Mike Tramp, Pernille Højmark og USO. Sangeren Joey er holdkaptajn for dommerne, mens Christopher Læssø er vært.

- Jeg vil opfordre folk til at se hele sæsonen. Det er super dygtige sangere fra alle ender og kanter i Danmark, siger Nicoline Simone Søberg Møller.

'All Together Now - Danmark' har premiere lørdag den 17. august klokken 20.00 på Kanal 5 og Dplay.