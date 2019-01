Nicole giver de ældre ny styrke til at komme i form

På Danseakademiet træner kvinder med fokus på at holde kroppen i bevægelse. Mandag var første gang efter nytår til at komme i bedre form.

- Jeg har været med i flere år, og det er en fornøjelse at møde underviseren Nicole og de andre, siger Yvonne Lech, som er formand for Røde Kors i Sønderborg.

På Danseakademiet på Kirke Allé 9 i Sønderborg tilbyder FOF kursus i krop og bevægelse.Mandag begyndte holdet med årets første lektion med underviser Nicole Sylvie Møller. Tina Boisen, skoleleder for FOF, oplyser, at der fortsat er pladser på holdet.

Plads til alle

Yvonne Lech peger både på det sociale og aktiviteterne til at komme sæson efter sæson.

- Jeg trænger til noget motion, og så bliver man bare glad af at være med, siger hun.

Humøret er højt, og under pauserne for hver øvelse bliver der tid til at strække ud og få vejret. Nicole Sylvie Møller sørger for, at holdet fortsat er med.

- Vi skal holde mange år endnu, så vi arbejder med hele kroppen, hvor alle kan være med, siger hun.

Det er FOF Sønderborg, som arrangerer træningsaktiviteten "Krop og bevægelse", og der er fortsat ledige pladser på holdet.