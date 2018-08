Nephew giver koncert i Sønderborg

Sønderborg: Da bandet Nephew tilbage i efteråret 2017 offentliggjorde de første to koncerter efter fem års pause, forsvandt samtlige 30.000 billetter på bare et døgn. Siden da har publikum efterspurgt flere indendørs koncerter, og nu har Nephew har annonceret ti store koncerter i Danmark i marts 2019. Med på plakaten er Broager Sparekasse Skansen, hvor Nephew også gav en udsolgt koncert i 2013.

Denne gang er det lørdag den 9. marts, at bandet spiller for 3500 publikummer i Skansen. - Da vi planlagde 2018 var det med få koncerter, fordi vi gerne ville fornemme, om folk havde lyst til at se os, og om vi selv havde lyst til at spille. Til begge dele må svares: Kæmpe Ja! Vi har virkelig lyst til at komme på landevejen med både de gamle sange og de nye sange fra vores kommende album "Ring - i - Ring", og det lader glædeligt nok til at der er folk derude, der gerne vil have besøg af os", siger forsanger Simon Kvamm i en pressemeddelelse.

Bandet spiller også i Aarhus, Odense, Holstebro, Aalborg, København, Roskilde, Næstved, Esbjerg og Vejle i marts 2019. Billetterne sættes til salg på fredag klokken 10.