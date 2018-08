Neongrøn branddam møder blikket ved indrejse i Skovby

SKOVBY: Mange er de indgreb, der er taget i Skovby branddam for at oprense den, tilføre den vand og i det hele taget at få den til at tage sig bedre og mere velduftende ud. Nu er kommune og landsby næsten i mål, men nærmeste nabo til branddammen, Claus Nielsen, har ét stort ønske.

- Så skræl dog lige det sidste lag jord af kanten og fyld branddammen op, siger beboeren, der nogle gange ikke har kunnet opholde sig på terrassen med familien på grund af en ildelugtende stank af råddenskab fra det plumrede vand.

- Den neongrønne dam er det første, folk ser, når de kommer til byen. Sydals har langt de fleste turister i Sønderborg kommune - 40 procent foruden sommerhusgæster, påpeger han.

Da han kom til byen, var det især galt, når det var varmt. Det var som en bundvending, og der flød store kager ækelt slam rundt. Kloakfirmaet Simon Moos fjernede i omegnen af 200 tons slam. Et overslag viste, det ville koste omkring 300.000 kroner at rense branddammen helt op.

- Jeg kendte en, der havde et filter til at rense branddamme, men det var for sent at gøre noget. Landbylauget betalte et springvand for at ilte dammen, men selv om den blev renset to gange om dagen for trådalger, var den stadig neongrøn, så vi pillede springvandet ned igen, fortæller Claus Nielsen om den lange odyssé omkring branddammen.