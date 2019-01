Nej til sex er helt ok

Ni elever på medielinjen på Alssund Gymnasium har lavet en video om at turde at sætte grænser over for manglende lyst til samleje. Nu er de blevet nomineret til en pris for filmen under temaet "Skal - skal ikke".

Han er sammen med Olivia Søndergaard de to skuespillere i en ny kortfilm, som er blevet nomineret. Udvælgelsen er en del af Kreativ Konkurrence 2018 under temaet "Skal - skal ikke", som rådgivningsorganisationen Bryd Tavsheden, Det Kriminalpræventive Råd og Ministeriet for Ligestilling står for, og i alt er 12 landsdækkende klasser blevet nomineret blandt 207 bidrag.

Filmen skal være med til åbne dialogen om, at det er i orden at sige fra i et forhold, mener Jeppe Maegaard og Olivia Søndergaard. Foto: Lasse Waarsøe Wit

- Det har været lidt grænseoverskridende at medvirke og at stå foran et kamera, når andre kigger på. For det er nogle meget intime scener, og vi har snakket meget om, hvordan vi skulle spille dem, siger Olivia Søndergaard.

I undervisningen har eleverne har haft et stort fokus på, hvordan de skulle gribe optagelserne an.

- Jeg tror, at mange unge kan relatere sig til filmens indhold, og stilheden er med til at forstærke scenerne, siger Jeppe Maegaard.

I kortfilmen følger man et kærestepars forhold til hinanden, hvor kvinden kommer på besøg hos fyren. Mens de ser tv, indleder han et forsøg på intimitet, hvorefter hun trækker sig i flere omgange. Scenerne foregår nonverbalt og viser flere nærbilleder af kvindens ansigtsmimik om at ville sige fra over for samleje.

Vil åbne dialogen

Filmens omdrejningspunkt handler om at aflæse og respektere hinandens grænser, når man bliver kærester.

- Det er ikke meningen at skræmme nogen med filmen. Det handler om at give en åben samtale, og at det er okay at sige fra i et forhold, selv om det kan være svært, siger Olivia Søndergaard.

Hun nævner, at hun selv kender veninder, som har haft vanskeligt ved at sige fra i et forhold.

Undervisningen har været med til at give klassekammeraterne en større indsigt i samtykke.

- Vi har lært en del af filmen, og jeg synes, at det er godt, at man laver kampagner for at sætte fokus på emnet, siger Jeppe Maegaard.

Kåringen af den bedste kortfilm finder sted i København tirsdag 5. februar.