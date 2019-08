Nej til at rive 1800-tals landejendom i Vollerup ned

Müller Gas Equipment A/S havde regnet med at kunne rive gammel aftægtsejendom på nabogrund ned, men politikerne har sagt nej, fordi bygningerne er bevaringsværdige, og det kommer bag på køberen.

VOLLERUP: I mange år boede et ældre ægtepar på naboejendomen til Müller Gas Equipment i Vollerup. Da de begge gik bort, købte virksomheden landejendommen først og fremmest for at undgå naboklager over støj. Der blev søgt om nedrivning, men det har et politisk flertal sagt nej til. Med undtagelse af Venstre mener flertallet, ejendommen er bevaringsværdig. Den er kategori 4 på den såkaldte SAVE skala. Det kommer bag på ejeren, ejendommen skulle være bevaringsværdig.

- Det er ret så chokerende. Vi er en produktionsvirksomhed, der har ønsket at tage højde for støjklager ved selv at købe ejendommen, og nu må vi ikke rive den ned. Der har boet et ældre ægtepar i huset. Udefra set kan det måske godt set lidt Morten Korch agtig ud. Man bliver dog skuffet, når man kommer tættere på, for der er ikke megen idyl bag facaden. Ejendommen er ikke sat i stand siden 70erne, og dengang blev der ikke skelet til nogen som helst form for historiske værdier, siger økonomichef Joan Held, der er rystet over afslaget på nedrivning.

Huset er ikke købt med henblik på at sætte det i stand eller leje det ud, men udelukkende for ikke at få naboer ind, der klager over støj fra virksomheden. Ingen har tænkt over, der skulle være bevaringsværdi i gårdkomplekset. Ifølge kommunens beskrivelse er der tale om stuehus og aftægtsbolig fra 1830 og 1880 samt stald, lade og udhus fra henholdsvis 1951, 1890 og 1954. Ejer anser ikke hovedbygning og aftægt som egnet til beboelse.