Efter flere års tilbagegang for de kommunale folkeskoler var billedet ellers et andet sidste skoleår. Nedgangen var vendt og 8 ud af ti børn begyndte i folkeskolen mod 74 procent i 2017/18. I 2010/11 begyndte 84 procent i en kommunal 0.-klasse.

Det er både mindre og større folkeskoler, der får færre elever. Størst er tilbagegangen på Broager Skole, Ahlmann-Skolen, Augustenborg Skole, Gråsten Skole og Nørreskov-Skolen. Dog sidstnævnte dog med forbehold for, at den har indført rullende skolestart, hvor børnene kan begynde tre gange om året.

Sønderborg: Privat- og friskolerne vinder igen frem i Sønderborg Kommune. En oversigt over de kommende 0.-klasser viser, at flere forældre igen vælger folkeskolen fra, når deres kære små skal begynde i skole til august.

Tro på fremtiden

På Ahlmann-Skolen begynder der efter sommerferien 32 børn i 0. klasse mod 43 i skoleåret 2018/19.

- Jeg er ikke bekymret. Vi får to børnehaveklasser, hvilket jeg er glad for. Vi har et princip om små klasser, og der kommer 15-16 elever i hver. Noget nogle forældre også fortæller, de vælger os på, siger skoleleder Andrea Steffensen, der forventer, at opbakningen til folkeskolen og Ahlmann-Skolen vil stige de kommende år.

En justering af skolereformen, der træder i kraft fra næste skoleår betyder, at der nu bliver mulighed for kortere skoledag eksempelvis med to timer og 12 minutter i indskolingen. Noget Ahlmann-Skolen vil benytte sig af.

- Det bliver interessant, når justeringen af skolereformen træder i kraft. Netop kortere skoledag har været et af argumenterne for at vælge fri- og privatskoler. Jeg tænker, det vil give noget til folkeskolen på en eller anden måde på et tidspunkt, når vi får det markedsført, siger Andrea Steffensen.