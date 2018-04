Nedtur er stoppet: Flere børn begynder i folkeskolen

Sønderborg: Flere års tilbagegang for den kommunale folkeskoler ser ud til at være vendt i Sønderborg. En oversigt over de kommende 0.klasser viser, at langt flere forældre denne gang har valgt folkeskolen fremfor privat- eller friskoleskole, når deres børn til august skal begynde i skolen.

- Vi er blevet meget mere opmærksomme på, at det ikke er naturens gang, at forældrene vælger folkeskolen i deres skoledistrikt, siger Gudrun Hammer, leder for Augustenborg Skole, der ligger i et område med flere friskoler forholdsvis tæt på. Her bliver der 46 elever i den kommende 0. klasse mod i dag 27.

Mens mere end fjerde (26 procent) begyndte i en privat- eller friskole i skoleåret 2017/18 er det nu reduceret til mindre end hver femte (19 procent), viser nye tal fra Sønderborg Kommune.

- Vi gør en bevidst indsats for at gøre opmærksom på os selv. Vi har gennem et par år forsøgt at gøre os interessante for forældre, der potentielt ville vælge noget andet end folkeskolen, siger Lotte Christensen, leder af Hørup Centralskole, hvor der begynder 49 børn i 0.klasse - ti mere end året før.