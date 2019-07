Plejecentrene i Sønderborg Kommune har en naturvejleder. Naturoplevelser, der vækker sanserne, er målet for Martina Pösneckers arbejde med de ældre.

Sønderborg: - Duften af nyslået hø eller en mark, der lige er høstet. Og smagen af timian i brødet eller solmodne jordbær. Det er noget, der får minderne frem og munden på gled hos mange ældre. Det kan også bare være oplevelsen af at være i en skov med høje træer. Martina Pösnecker står ved grillen og funderer over, hvad det er, der gør hende så glad for sit job. Hun er ved at tømme grillristen over bålet for grillpølser og hjemmelavede timianbrød. Alle andre end hende er gået inden døre, for nogle kraftige vindpust kommer ind over haven ved Hørup Plejecenter og varsler, at en regnbyge er på vej.

Minder vækker sanser - Når vi er i naturen, kommer samtaleemnerne til os helt af sig selv. Nye oplevelser vækker de gamle minder via sanserne. Vi har aftalt, at vi snart skal på fisketur eller en tur med færgen, for vi har en gammel sømand boende her. Måske bliver det en put and take-sø, så er der lidt bedre chance for fangst, siger Martina. Aktiviteterne er en kombination af, hvad beboerne gerne vil og kan, og de muligheder, der er. Mølleparkens kolonihave, som alle plejecentre må bruge, er et godt tiltag, og på Guderup Plejecenter er der blandt andet bygget højbede, hvor beboerne nyder at plukke og dufte til krydderurterne. Mange af plejecentrene har bærbuske og frugttræer, og mange af beboerne og daghjemsbrugerne er husmødre, som gerne vil dele deres gode opskrifter. Så går snakken, mens der skylles, skrælles, syltes og koges.

Projekt blev permanent Det vigtige er, at beboerne og daghjemsbrugerne føler sig godt tilpas og får gode oplevelser. De bedste øjeblikke er, når dufte, udsigten, smagen og snakken eller kombinationen af det hele tænder smil og glimt i øjnene. Sønderborg Kommune oprettede først en projektstilling for en naturvejleder i to år. Da de to år var gået, var beboere og personale så glade for ordningen, at politikerne besluttede at gøre den permanent. Martina er uddannet biolog med en tillægsuddannelse som naturvejleder.