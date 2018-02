Naturen er god mod stress

Ophold i naturskønneomgivelser på Sundeved Centret, skal være en mulighed for at trække sig tilbage fra en presset hverdag.

NYBØL: - Stress er blevet det moderne livs strejke, siger pædagog Rikke Okkels.

Hun har udtænkt planerne om Sundeved Centret som terapeutisk opholdssted.

- Da jeg hørte om Hørsholm terapihave på P1 tænkte jeg, der var nogen, der havde de samme tanker som jeg. Det er et ønske om at etablere et sted, hvor man kan være i naturen, mens man kommer sig. Vi har et ønske om at bidrage til at rehabiliterer sig over stress og depression, så man har andre ting at tumle med, mens man samtidig opholder sig i naturen, siger Rikke Okkels.

- Jeg har selv arbejdet med udsatte mennesker i mange år og er et kristent menneske. Jeg har min tro. Der er en religiøs dimension i det, når vi oplever krise som mennesker. Vi kan få en oplevelse af, Gud kommer til os. Det vigtige for mig er, at der er en professionel måde at arbejde med tingene på. Koblingen mellem det religiøse og de følelser, vi går med, gør, at man er åben over for alle mulige slags strømninger, siger Rikke Okkels.

Hendes tanke er at få passionen, følelser, det terapeutiske og åndelige til at gå op i en højere enhed efter den enkeltes behov.

- Stress som udslag af eksempelvist et dårligt arbejdsmiljø betyder, kommuner og arbejdsgivere betaler behandlingen. Sundeved Centret er et skønt sted med kulturhistoriske værdier i kraft af kirken og de naturskønne omgivelser, siger Rikke Okkels, der dog konstaterer, at projektet hviler i øjeblikket, indtil der er rejst fondsmidler til at realisere ideer og tanker.