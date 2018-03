Naturen den bedste turistmæssige salgsvare vi har

Artdiversitet: Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Sønderborg mener, natur, miljø og arternes mangfoldighed har alt for lidt plads i brochurer og portaler til markedsføring af destination Sønderborg og Sønderjylland.

- Når jeg planlægger min ferierejse og går ind på Visit Sønderborgs hjemmeside, bliver jeg mødt af alt for mange floromvundne floskler, hvis jeg vil vide noget om naturen. Det er sådan noget som, at tingene er enestående, skønne eller fantastiske, eller at den blå og grønne farve mødes oppe i himlen. Det er tyndt og ikke særlig konkret. Folk får ingen viden om, hvad de kan opleve, eller hvilke specifikke arter og planter, området har at byde på. Det afspejler en politisk holdning om, at turisme er noget, der skal skabe omsætning, siger Andreas Andersen, der mener, der skal helt andre boller på suppen, hvis man vil slå sig op på natur-turisme.

Andreas Andersen kritiserer, Sønderborg kun har fem procent af sine arealer udlagt som uberørt skov, land og eng, hvor arterne kan udfolde sig frit. Blot 100.000 kroner er afsat til naturgenopretning og naturpleje ud af et budget på fem milliarder kroner, og det, mener han, er alt for lidt. Formanden for Danmarks Naturfredningsforening holder snart møde med den ny formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten, og direktøren for området Bjarke Eriksen om naturens vilkår og udbredelse i kommunen.

Klokkefrøen

Andreas Andersen mener, man sagtens kan lokke turister ud at høre klokkefrøen synge, hvis det lykkes at lokke den tilbage på Als, efter den forsvandt i 40'erne. Han savner visioner i turistsatsningen, der for ham at se handler alt for meget om at få besøgende til at shoppe og omsætte penge.

- Hvis vi vil gøre noget for at skabe liv i landskabet, vil folk også komme for at se det. Det skal selvfølgelig ikke være en zoologisk have med bjørne og ulve, som ikke lever naturligt her. Man kunne bare kigge på, hvad der er af arter her og skabe sammenhæng mellem turismen og synet på artdiversitetet ved for eksempel at vise folk det liv, der er ved Mjels Sø eller i Oksbøl skoven, mener han.

For nylig gjorde ornitologer opmærksom på, skovspætten er observeret i Sønderskoven, og sølvhejren har slået sig ned ved den naturgenoprettede Bundsø. Det er oplagte muligheder for at markere sig på særlige naturoplevelser, mener DN-formanden.