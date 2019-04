Narkokørsel og bil med fejl og mangler blev stoppet

SØNDERBORG: Politiet har i weekendens løb stoppet bilister, der på forskellig vis gjorde aften- og nattetrafikken usikker. Natten til søndag blev en Skoda med en 49-årig mand fra Sønderborg ved rattet stoppet i Alsgade. Bilen var i så elendig stand, at den ikke ville passere igennem et syn. Der var to nedslidte dæk, revner i forruden, knuste lygter, og håndbremsen virkede ikke, så ordensmagten satte på stedet en stopper for al videre kørsel med Skodaen i Alsgade.

Søndag aften blev en 23-årig bilist stoppet på Augustenborg Landevej. Han var frakendt førerretten og kørte uden gyldigt kørekort, han var påvirket af stoffer og blev taget med til blodprøve, og da han ikke ønskede at standse bilen på politiets anmodning, får han også en bøde for ikke at efterkomme ordensmagtens anvisninger. Manden var i besiddelse af en foldekniv, og det er ulovlig våbenbesiddelse, og så havde han dopingmidler på sig i form af 21 ampuller testosteron, så det samlede antal forseelser ryger op på en håndfuld sigtelser.