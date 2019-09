Sønderborg: En 22-årig mand valgte natten til søndag at køre bil, selvom han på var påvirket af euforiserende stoffer. Han blev standset af politiet og er nu sigtet for at køre i påvirket tilstand. Han er også sigtet for ikke at følge politiets anvisninger, fordi han valgte at køre videre, da politiet vinkede ham til standsning.