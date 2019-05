Sønderborg: Den seneste tid har patruljer fra Syd- & Sønderjyllands Politi standset en del bilister i Sønderborg-området, der kører med et euforiserende stof i blodet. Ofte er det hash eller amfetamin, og trafikanter påvirket af narkotika er ekstremt farlige. Sent mandag aften væltede en 40-årig mand på sin knallert på Herman Bangs Gade - uden dog at komme alvorligt til skade. Manden er mistænkt for at køre med både alkohol og narkotika i blodet, og han måtte levere en blodprøve.

En time senere - kort før midnat - blev en 25-årige mand også standset, da han kørte i bil på Ringgade. Han er også mistænkt for narkokørsel, og samme historie var det, da en 31-årig mand blev standset på Augustenborg Landevej ved et-tiden. Han måtte også aflevere en blodprøve, da narkometret slog ud for amfetamin. Blodprøverne vil senere slå fast, om de tre mænd har kørt med narkotika i blodet.