Narkobilist uden kørekort kørte rundt uden nummerplader

Sønderborg: Klokken 22.20 stoppede politiet en bil, der kørte rundt uden nummerplader på Alsgade i Sønderborg. Bag rettet sad en 23-årig mand fra Sønderborg, der ikke havde et gyldigt kørekort. Bilen havde ingen nummerplader på og var derfor ikke registreret, og manden havde heller ikke en forsikring på bilen. Da den 23-årige mand skulle testes for, om han var påvirket af stoffer, slog politiets narkometer ud, og han kan derfor se frem til en sigtelse for narkokørsel oven i hatten, oplyser Bjørn Pedersen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.