Sønderborg: I februar åbnede Sønderborgs nye biograf til 65 millioner kroner. De fem sale med i alt 500 sæder har siden trukket næsten 100.000 gæster ind i de røde sæder. Biografens statistikker viser, at gæst nummer 100.000 vil sætte sig i et biografsæde på lørdag.

Biografejerne Anitta og Per Matthiesen havde regnet med, at mellem 150.000 og 200.000 ville besøge den nye biograf det første år. Den gamle Kinorama på Perlegade havde til sammenligning et billetsalg på 88.000 i 2017.

- Billetsalget er tilfredsstillende, det er vi glade for. Det er lidt over budget, og med det efterår, vi får, så runder vi 180.000, når biografen er et år gammel, siger Per Matthiesen.

De første otte måneder i biografen er generelt gået godt.

- Det går godt, og folk er glade. Vi får positive tilkendegivelser fra publikum. Vi trækker publikum fra stort område. Vores postnummer-undersøgelser viser, at publikum kommer fra Kolding og ned. Altså fra hele Syddanmark, siger Per Matthiesen.