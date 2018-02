Næste år kommer madkurser i udbud

Jesper Kock har flere efterhånden mange gange påtaget sig undervisningsopgaver for Sønderborg Kommune. Her er det indvandrerkvinder, som undervises i dansk mad, arbejdsmoral, hygiejne og rengøring samt dansk. Arkivfoto: Timo Battefeld

Udvalgsformand mener, at kommunen i år har glemt at sende undervisning for 450.000 kr. i udbud. Opgaven er gået til byrådsmedlem Jesper Kock (S) uden, at andre aktører fik mulighed for at byde.

Sønderborg: Lige som de to foregående år planlægger Sønderborg Kommune i samarbejde med Det Sønderjyske Køkken i Sønderborg at tilbyde madlavningskurser for forskellige borgere. Fædre og børn får mulighed for at tilmelde sig en køkkenskole, ensomme unge inviteres til fælles madlavning og samtlige folkeskoleklasser i hele kommunen får tilbudt et læringsforløb i madkundskab. Dertil kommer tre andre undervisningsforløb for plejehjemsansatte, borgere i socialpsykiatrien og ansatte i virksomheder. Hermed får Jesper Kock, der har forpagtet Det Sønderjyske Køkken, nok at lave: Aftalen med Sønderborg Kommune dækker over i alt 459 timers undervisning. Jesper Kock bød ind på opgaven for to år siden. Denne gang har han fået aftalen forlænget uden konkurrence fra andre restauratører: - Det er forvaltningens og min fejl, at opgaven ikke er kommet i udbud. Vi har simpelthen glemt det, forklarer Helge Larsen (S), formand for sundhedsudvalget. Han oplyser, at aftalen med Jesper Kock og Det Sønderjyske Køkken koster Sønderborg Kommune 450.000 kr.

459 timer i køkkenet Det Sønderjyske Køkken skal bruge 200 timer på læringsforløb for skoleklasser, 120 timer på otte hold i Fars Køkkenskole for fædre og børn, 60 timer på madkundskab for ensomme unge, 24 timer til madkundskab i socialpsykiatrien, 10 timer til kurser for plejecentre og 45 timer til kurser for virksomhedsansatte.

For sent i år Helge Larsen forsikrer, at opgaven kommer i udbud næste år: - Fremover skal vi selvfølgelig følge grundreglerne. Det ærgrer mig da grænseløst, at vi har glemt det, siger han. Hvorfor ikke sende opgaven i udbud nu? - Det kan slet ikke lade sig gøre. Det skal ske i god tid. Der ligger meget planlægning bag projekterne, forklarer Helge Larsen. Jesper Kock, der driver Det Sønderjyske Køkken, ser dog gerne, at projektet kommer i udbud: - Der er ingen juridiske regler, der dikterer, at det skal i udbud. Men er der politiske ønske om det, så gerne nu. Det vil være godt for at sikre en lige konkurrence, mener han. Han fortæller, at han ikke har mærket misundelse fra andre restauratører. Til gengæld har han oplevet, hvad han kalder en "ekstrem stor politisk interesse" for sin virksomhed. - Man har spurgt om alt vedrørende vores samarbejdet med kommunen og ledt efter, om vi har begået en fejl. Det er provokerende, at jeg som leverandør skal behandles sådan, synes han. Allerede i november skulle sundhedsudvalget godkende en forlængelse af samarbejdet med Det Sønderjyske Køkken. Men politikerne valgte at udsætte sagen og bad om dokumentation for antal deltagere de foregående år. - Når forvaltningen siger, det har været en succes, har jeg tillid til, at det også tilfældet. Men vi skal vide det, og viser det sig ikke at være tilfældet, må vi tage stilling til, om det skal fortsætte, sagde Helge Larsen på daværende tidspunkt til JydskeVestkysten.