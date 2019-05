Næste Group Busstop er på Sønderborghus

Men der er en forklaring. For den 68-årige musiker og nu pensioneret skolelærer har spillet med i bandet Haimons, siden han var 15 år i 1968. The Haimons med oprindelige rødder i Aabenraa har i snart seks årtier spillet populære rock/popnumre fra 60'erne og 70'erne. Og det er der stadig bud efter dem her omkring et halvt århundrede efter dannelsen.

- Ja, vi er et modent boyband, udbryder sanger og guitarist Tim Hansen med et stort grin.

I respekt for Kai

I begyndelsen af 2018 omkom bandets mangeårige trommeslager Kai Hellesøe i forbindelse med et fald fra scenen under oprydningen efter en koncert.

- Det var selvfølgelig et stort chok. I respekt for Kai besluttede vi at nedlægge Haimons og skabe et nyt band, hvor musikken kunne leve videre, fortæller Tim Hansen.

De gamle drenge mødes jævnligt for at øve i lokaler i Adsbøl, men har også indspillet musik i et studie hos Peter Fleggaard i Kollund nær Kruså.

- Vi har jo masser af tid alle sammen og hygger os meget med det. Og vi håber, at der kommer mange, når der på fredag er koncert på Sønderborghus.