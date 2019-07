Nægter sig skyldig: Sigtet i voldtægtssag varetægtsfængsles i fire uger

Den 34-årige mand, der er sigtet for at have forsøgt at voldtage en ung pige på en campingplads på Als, er blevet varetægtsfængslet.

Sønderborg: Den 34-årige mand, der er sigtet for at have forsøgt at voldtage en ung pige på en campingplads på Als, bliver varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden, der fredag formiddag blev fremstillet i et grundlovsforhør for lukkede døre, nægter sig skyldig.

Politiet oplyser desuden, at den tiltalte ikke satte sig imod afgørelsen om at varetægtsfængsle ham.

Anklager Anders Schøler oplyser, at den sigtede er dansk statsborger, fra lokalområdet, og at vedkommende og den unge pige ikke umiddelbart kender hinanden.

Pigen har forklaret politiet, at hun mandag aften før lukketid blev overfaldet af en mand, der ville voldtage hende. Pigen fik dog råbt op og slået fra sig, hvorefter den sigtede undslap fra stedet.

Det bekræfter anklager Anders Schøler:

- Selve sigtelsen er et voldtægtsforsøg, hvor der i et eller andet omfang har været noget kamp.

- Den sigtede har forsøgt at tage tøjet af hende, og hun har forsøgt at afværge det. Hun skulle angiveligt have kradset ham.

Politiet ønsker af hensyn til pigen ikke at oplyse, hvor voldtægtsforsøget præcis fandt sted.