Nadia og kropskunsten

Overvejer du en tatovering?

Læg mærke til hygiejne-niveauet hos den tatovør, du træder ind hos. Ser der rent ud og dufter der rent? Hvis der bliver røget i selve lokalet, er det ikke godt, da det øger risikoen for infektion i den nytatoverede hud.Det kan være en rigtig god idé at overveje sin kropsudsmykning, før den bliver lavet. Tænk nøje over motivet. Måske bliver kærlighedserklæringen til kæresten uaktuel om nogle år. Og har du et motiv i tankerne, så hæng det for eksempel op på køleskabet for at se, om du stadig synes det er flot efter et halvt år. Tænk også over, om dit motiv støder andre folk i sin form eller budskab.



Det kan være både dyrt og besværligt at få fjernet sin tatovering. De såkaldte skyggetatoveringer i sort- og grålige nuancer er nemmest at fjerne. Er det på steder med tynd hud, kan det dog være sværere. De store og meget farverige tatoveringer er selvsagt de sværeste og nogle gange umulige at fjerne helt.



Tatoveringer betales normalt på timebasis. Store eller meget detaljerede motiver kan tage en hel dag - nogle skal der flere dage til.



Tattoo Fashion fraråder alt for små tatoveringer, da de med tiden flyder sammen til en lille klat.



Hvad angår smerten ved tatoveringer, så er det meget forskelligt. Men generelt hvor huden er tynd og nålen kommer tæt på knogler, kan det gøre mest ondt.