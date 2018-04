Nabohjælp har fået tag i sønderjyderne

Især i Sønderborg Kommune er borgerne begyndt at hjælpe hinanden i kampen mod indbrud. Her er politikredsens højeste andel af nabohjælpere.

Sønderjylland: På døre og vinduer i 5.447 husstande i Sønderborg Kommune sidder et lille skilt, der minder en kommende indbrudstyv om, at her er "Nabohjælp".

En venlig hilsen om, at andre holder øje med huset, når ejerne er bortrejst.

73 husstande pr. 1000 indbyggere har tilmeldt sig ordningen. Det er det højeste antal i Syd- og Sønderjyllands Politikreds.

- Politiet og Sønderborg Kommune har været tidligt ude for at gøre opmærksom på ordningen. Derfor er andelen så høj, forklarer Christian Østergård, specialkonsulent i det kriminalpræventive sekretariat hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han mindes et borgermøde om nabohjælp i Sønderborg i 2015, der samlede næsten 700 deltagere. Så mange håber han også vil deltage, når der holdes et lignende borgermøde i Aabenraa 24. maj.

I Syd- og Sønderjyllands politikreds er antallet af indbrud i 2017 dalet med 20 procent i 2017 til 2.023 indbrud. I samme periode steg antallet af nabohjælpere med 49 procent til 26.379 husstande.

- Man skal være varsom med at konkludere, at det alene skyldes nabohjælp. Men jeg er ikke i tvivl om, at det gør en forskel. Indbrudstyve frygter at blive kontaktet, når de bevæger sig rundt i et villakvarter, forklarer han.