Blans: Hvem skal betale for, at Blåbæk er forurenet? Det er blevet en sag mellem Sønderborg Kommune og flere naboer i Blans, som er blevet påbudt at tilslutte sig spildevandsrensing. Inden september næste år skal de hver især have kloakeret for op mod 100.000 kroner. En udgift, som de selv skal betale.

- Hvis vi som husstande har medvirket til at forurene, så skal vi nok betale regningen, men det er der intet bevis på, siger Lorens Iversen, der bor over en kilometer fra Blåbæk.

- Vi synes, at det er urimeligt, at vi skal punge ud for en rensning, som der mangler dokumentation for effekten af, siger Jens Skov.

Inden september 2019 er 15 husstande i Blans blevet pålagt at tilslutte sig spildevandsrensning gennem et minirenseanlæg, da Sønderborg Kommune mener, at husstandenes udledning ikke lever op til kravene. Og tilslutningen bliver dyr:

- Det løber nemt op i en regning på mellem 80-100.000 kroner, så det er mange penge, siger Johan Lauritzen, der også er en af de berørte.