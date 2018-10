Naboer til ringriderpladsen plaget af parkerings-kaosset

Kommunen bruger den rekreative ringriderplads til at sikre bilister langtidsparkering stik mod alle hensigter for området, mener borger, der føler, hans synspunkter bliver ignoreret.

SØNDERBORG: Beboer Kenneth Juhl på Ringridervej er fortsat irriteret over naboskabet til Ringriderpladsen som parkeringsplads. Hans frustration og ærgrelser bliver ikke mindre af, parkeringen er massiv. Der parkeres i vid udstrækning uden for de markerede felter, og kommunen gør ikke noget ved det. - Forvaltningen udviser total magtarrogance og ignorerer fuldstændig mine henvendelser, siger Kenneth Juhl, der beskylder beslutningstagerne for at udlægge sjældent rekreativt område til 200 p-pladser for at tækkes statsskole og erhvervsliv. Han henviser til arbejdspladsers pligt til at sørge for parkering til medarbejdere i henhold til byplanvedtægten, der kun bruges i ringe grad til at sikre p-pladser for ansatte og kunder i indre by. Kenneth Juhl er træt af den kommunale laden stå til for at sikre langtidsparkeringen til byens mange ansatte i handel og kommunens egne medarbejdere. - Kommunen kigger gennem fingre med ulovlig parkering og ignorerer borgerne. Der bliver ikke lyttet og ikke udført kontrol. Det er forjættende, siger han. Der bliver udarbejdet en lokalplan for Ringriderpladsen. I sommer skabte placeringen af en hal til Statsskolen på pladsen stor debat. Planafdelingen er i gang med lokalplanen.

Parkeringspres Parkeringsforholdene i Sønderborg indre by er under pres. Siden Føtex lukkede for langtidsparkering har bilister stillet bilen blandt andet på Rebslagergade og langs sideveje. Ringriderpladsen har 200 markerede parkeringspladser. Der skal udarbejdes en lokalplan, så udlægningen til parkering er foreløbig midlertidig. Det er hensigten, den fast skal være p-plads, men Kenneth Juhl og andre naboer mener, det er i strid med beskrivelsen i kommuneplanen som rekreativt område. Han mener ikke, man bare kan udpege en grøn plads til parkering, fordi man mangler p-pladser andre steder i byen, og fordi handlen gerne vil have gratis kunde- og personaleparkering, ligesom Statskolen efter hans mening skylder mindst et halvt hundrede egne p-pladser for at skabe holdepladser til personale og elever. Parkeringshuset på havnen har 386 p-båse, men skal også tage presset fra hotel Alsik og øvrigt byggeri på havnen, når det hele står færdigt. Politikerne vil i en byplanstrategi tage stilling til fremtidige parkeringsforhold i indre by. Heri indgår også at erstatte bilen med andre transportmuligheder som led i opfyldelsen af de kommunale Project Zero mål om CO2 neutralitet i 2029.

Bilernes færdsel på pladsen er tilfældig og til fare for de bløde trafikanter, mener Kenneth Juhl. Foto: Kenneth Juhl

Aase Nyegaard er enig - Der er mange lokalplaner i arbejde, så de har travlt, men den kommer, og vi holder et borgermøde. Jeg taler jævnligt med Kenneth Juhl. Jeg forstår ham udmærket. Jeg er helt enig med ham i, der ikke burde parkeres biler på pladsen. Det er en fantastisk plads, som burde anvendes til andre formål. Den burde forskønnes, for den ser i sandhed ikke særlig køn ud. Kunne vi bare få folk over på offentlig transport, cykler og til at holde i det gratis parkeringshus, lyder det imødekommende fra formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten. Hun står i dilemmaet med manglende parkeringspladser i midtbyen, hvor der samtidig er en del arbejdspladser, foruden kunder til byens butikker skal have et sted at holde. De kan efter Kenneth Juhls mening holde i butikscenter Borgens parkeringshus, hvor de ansatte også burde parkere. - Jeg kan ikke se, hvorfor butikscentret og andre skal have særlige rettigheder og lov at parkere andre steder, fordi de ikke selv stiller det nødvendige antal parkeringspladser til rådighed. Hvorfor skal vi som borgere bøde for det? spørger han.

Flere parkerer på ringriderpladsen, da der er begrænsede muligheder for langtidsparkering i resten af byen. Arkivfoto

P-kaos hersker Ifølge naboen til Ringriderpladsen kører bilerne hid og did. Busser tager passagerer op og sætter dem af, og der er forvirring om forholdene for gående og kørende til fare for de bløde trafikanter. Især ved boldbanen parkerer bilerne efter tilfældighedernes princip, uden p-vagterne griber ind. - Det har støvet og støjet denne varme sommer, uden kommunen så meget som har fundet det for godt at pøse lidt vand på for at tage støvet, siger Kenneth Juhl. - Vi kontrollerer forholdene også på skæve tidspunkter, men kan ikke være på pladsen 24-7. Jeg genkender ikke beskrivelsen af forholdene. Vi lytter til borgeren. Der kommer en lokalplan, siger anlægs- og driftschef Henrik Littau Jensen.

Udlægningen af ringriderpladsen til parkering som den foreløbig tager sig ud i en midlertidig periode, indtil der er lavet en lokalplan for pladsen. Illustration: Sønderborg kommune

Foto: Claus Thorsted Aase Nyegaard mener, der er så mange andre rekreative formål, man kunne anvende ringriderpladsen til end parkering - billedet er fra traktorringridning.Arkivfoto: Claus Thorsted

Aase Nyegaard, Fælleslisten, er helt med på, ringriderpladsen kunne bruges til mange andre ting end parkering, for pladsens skønhed lader en del tilbage at ønske, mener hun. Arkivfoto