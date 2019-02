Nabo og hund skræmmer tyve væk

Sønderborg: Det var først en hund og derefter en nabo, der skræmte en flok tyve væk. Sent mandag aften mødte et par tyve op ved en dør på Sønder Landevej, familiens hund giver hals, og tyvene bliver forskrækkede, taber eller smider et stemmejern og stikker af. Senere er det på Kær Bygade, at en nabo ser fire personer ved et hus. Da de formodede indbrudstyve bliver opmærksom på, at de er set, stikker de af på et par knallerter. Oplysninger i sagerne til Syd- & Sønderjyllands Politi på telefon 114.