SØNDERBORG: Beslutningen om at etablere biogasanlæg i Kværs er ikke truffet på forhånd, påpeger beslutningstagere og projektansvarlige for det store anlæg ved Snurom.

- Jeg tror, alle i byrådet er enige om, det generelt er en god ide at lave biogasanlæg, men jeg har i hvert fald ingen intentioner om at gøre borgerne ved Kværs til gidsler i et spil om at opfylde vores CO2-målsætning.

- Når vi holder borgermøder og høringer, er det for mig ingen pseudo-proces. Jeg har da i hvert fald foreløbigt noteret mig, at der er seriøse bekymringer omkring trafik og lugt, som vi skal have afklaret i den videre proces, siger Venstres medlem at teknik- og miljøudvalget Tage Petersen.

Sagsbehandler Anne-Mette Kildegård Andersen fortæller, borgernes henvendelser især går på trafik og lugt. Borgerne er bekymrede for trafiksikkerheden og for, om vejene kan holde til den tunge trafik. Desuden er der spørgsmål til risiko for brand og eksplosioner på anlægget, og så anker nogle over det visuelle ved, at der kommer store tanke i landskabet. Mange ønsker en anden placering for eksempel nord for motorvejen. Sønderborg kommune har lagt vægt på, at de anlæg, der skal nedbringe CO2 udslippet til nul, skal ligge inden for kommunegrænsen. Sidste frist for at bidrage til idekataloget var 30. januar.