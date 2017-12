Myndigheder i tæt samarbejde med fyrværkerisælgere

- Vi har sådan et godt samarbejde med alle forhandlerne. Allerede når de søger om en tilladelse til at sælge de store mængder, så vejleder vi dem. Det samme gør vi under opsætning af containere og ude på Tech 21 også med teltene, der sælges fra, siger han.

Seest-ulykken betød, at der kom skærpede krav til import og opbevaring af fyrværkeri, og når borgerne i Sønderborg Kommune går til et af de i alt 13 store salgssteder i Sønderborg, Nordborg, Guderup. Kværs og Høruphav, så er der styr på sikkerheden. Det slår beredskabsinspektør Henrik Jacobsen, Sønderborg Brand & Redning, fast.

Sønderborg: 3. november 2004 ramte danmarkshistoriens største fyrværkeriulykke Kolding-forstaden Seest. 800 ton fyrværkeri eksploderede og ryddede en hel bydel. 2000 mennesker blev evakueret, flere hundred huse blev ødelagt - heraf 75 så meget, at de blev revet ned og måtte genopbygges. De samlede erstatninger blev gjort op til 750 millioner kroner, men ikke mindst kostede ulykken den 33-årige brandmand Max Jørgensen livet, mens to andre redningsfolk blev alvorligt såret.

Vi har sådan et godt samarbejde med alle forhandlerne. Allerede når de søger om en tilladelse til at sælge de store mængder, så vejleder vi dem. Det samme gør vi under opsætning af containere og ude på Tech 21 også med teltene, der sælges fra.

Flot og farligt

Henrik Jacobsen fortæller, at det er flere år siden, der for alvor har været noget at komme efter ved tilsyn.

- Det er nogle år siden, der var en, som havde opbevaret 750 kilogram, men han havde kun tilladelse til 250 kilo. Vi kommer ikke ud for at lukke forhandling af fyrværkeri. Vi kommer for at rådgive, vejlede og hjælpe dem med at rette op på fejl, så det kan foregå trygt og sikkert, siger Henrik Jacobsen.

Der er 13 steder i Sønderborg Kommune, hvor der forhandles så meget, at fyrværkeriet skal opbevares i containere et stykke fra selve salgsstedet. Der er i alt 29 containere, der må være maksimalæt 380 kilogram rent krudt i - det svarer cirka til et par ton fyrværkeri. De kan så fyldes op flere gange.

Lasse fra Felsted har altid godt kunnet lide fyrværkeri.

- Ja, og jeg tror jeg har været med her i Sønderborg i ti år. Vi synes, det er hyggeligt, og så vil vi selvfølgelig også gerne lave en skilling på det. Vi sælger kun godkendt fyrværkeri - altså CE-mærket, fordi det er nye krav her fra 2017. Alt fyrværkeriet er lavet i Kina. Jeg tror kun, det er er hundepropper, der laves i Danmark, siger han.

I fjor kom 267 danskere til skade ved fyrværkeri nytårsaften. Det er ofte øjne og hænder, det går ud over. En tredjedel af dem, der var så kvæstede, at de måtte behandles på sygehuse var børn.

- Nytårsfyrværkeri er flot, men det er også vanvittigt farligt, hvis du ikke behandler det korrekt. De voksne skal være gode rollemodeller for deres egne og andres børn, så de kan udvikle gode vaner i håndteringen af raketter og batterier, siger specialkonsulent Christian Østergård, Syd- & Sønderjyllands Politi kriminalpræventive sekretariat.