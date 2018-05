Musikskoleelever giver koncert i kirken

Ulkebøl: Der bliver mulighed for at høre en forskellig musik spillet på mange forskellige instrumenter i forskellige sammensætninger, når elever fra Sønderborg Musikskole torsdag 24. maj kl. 19. giver koncert i Ulkebøl Kirke.

Musikskolesæsonen er ved at nærme sig afslutningen, men inden da skal eleverne have mulighed for at vise, hvad de har arbejdet med i løbet af skoleåret. Det sker ved en række koncerter rundt om i hele Sønderborg Kommune, og 24. maj er det så Ulkebøl Kirke, der ligger kirkerum til en god times musik fra eleverne fra Sønderborg Musikskole.Koncerten arrangeres i samarbejde med aktivitetsudvalget for Ulkebøl Kirke og Sønderborg Musikskole. Der er gratis adgang til koncerten, og alle er velkommen. /EXP